„Akute“ Warnung: Schockanrufe von falschen Polizisten

Diese Masche folgt einem klaren Muster: Die Anrufer behaupten, ein naher Verwandter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sitze nun in Haft. Um eine Freilassung zu erwirken, sei eine hohe Kaution notwendig. Unter Schock sollen die Opfer Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände an vermeintliche „Gerichtsdiener“ übergeben – direkt an der Haustür.

Dringende Warnung: Nicht reinfallen

Die Landespolizei Vorarlberg warnt dringend davor, auf solche Anrufe hereinzufallen. Sie berichten von einer „akuten Warnung“. Doch nicht nur in Vorarlberg kommt es zu solchen Fallen, diese sind weit verbreitet. Wichtige Hinweise lauten: Gebe niemals Informationen über Bargeld, Wertgegenstände oder Bankguthaben am Telefon preis. Die Polizei, das Gericht oder andere seriöse Institutionen fordern solche Angaben niemals telefonisch an. Beende verdächtige Gespräche sofort und erkundige dich nach dem Namen des Anrufers, der Dienststelle und einer Rückrufnummer, falls Zweifel bestehen. Kontaktiere in jedem Fall deine Angehörigen, um die genannte Situation zu überprüfen, und informiere auch Familie und Freunde über diese Betrugsmasche. Melde verdächtige Anrufe umgehend bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion.

Woran erkenne ich einen Betrugsversuch?

Seien Sie besonders wachsam, wenn du unerwartet von angeblichen Behördenvertretern angerufen werden. Skepsis ist angebracht, wenn es um Geldforderungen am Telefon geht. Die Polizei fordert niemals Bargeldübergaben an der Haustür.

Häufig gestellte Fragen: Was tun, wenn ich so einen Anruf bekomme? Wenn du einen verdächtigen Anruf erhältst, insbesondere von jemandem, der sich als Bank, Polizei oder eine andere offizielle Stelle ausgibt und sensible Informationen verlangt, solltest du Folgendes tun: Ruhe bewahren: Lass dich nicht unter Druck setzen. Betrüger versuchen oft, mit Zeitdruck Stress zu erzeugen. Keine sensiblen Daten preisgeben: Gib niemals persönliche Daten, Passwörter, PINs oder Bankdaten am Telefon weiter. Nachfragen: Bitte um den vollständigen Namen des Anrufers und eine Rückrufnummer. Auflegen: Beende das Gespräch, wenn dir etwas verdächtig vorkommt. Offizielle Nummern nutzen: Ruf selbstständig die offizielle Nummer der Institution an, um den Anruf zu überprüfen. Nummer notieren: Falls möglich, notiere die angezeigte Telefonnummer. Melden: Informiere die Polizei oder die entsprechende Institution über den Vorfall. Kann die Polizei wirklich Kautionen verlangen? Nein, die Polizei fordert niemals telefonisch Kautionszahlungen. Woran erkenne ich einen echten Polizisten? Echte Polizisten weisen sich aus und fordern keine Wertgegenstände telefonisch ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 16:55 Uhr aktualisiert