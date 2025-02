USA schiebt 1,4 Millionen Einwanderer ab – darunter auch Österreicher

Nach dem Amtsantritt von Donald Trump hat die US-Regierung einen großangelegten Abschiebe-Einsatz gestartet. Laut Trumps Sprecherin Karoline Leavitt handelt es sich um den größten Einsatz dieser Art. Stand 24. November 2024 befanden sich 1.445.549 Personen ohne US-Staatsbürgerschaft im nicht inhaftierten Verfahren der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) mit endgültigen Abschiebungsanordnungen, so in einem Bericht der U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Dabei handelt es sich auch um Staatsangehörige europäischer Länder – darunter auch österreichische Staatsbürger.

Vergleich zu Biden

Auch unter Präsident Joe Biden gab es zahlreiche Abschiebungen. Medienberichten zufolge wurden im Jahr 2024 113.431 Menschen festgenommen, was einem Durchschnitt von 311 Personen pro Tag entspricht. Zudem kam es zu 271.484 Abschiebungen – das sind durchschnittlich 744 pro Tag und die höchste Zahl seit zehn Jahren. Donald Trump hat angekündigt, „Millionen und Abermillionen“ Migranten abschieben zu wollen. Schätzungen zufolge leben derzeit rund 11 Millionen Menschen ohne gültige Papiere in den USA.

60 Österreicher: „non-detained docket“

Laut einem Bericht der U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) befinden sich 60 Österreicher auf der sogenannten „non-detained docket“, was bedeutet, dass gegen sie bereits ein rechtskräftiger Abschiebebescheid vorliegt, sie sich jedoch nicht in Abschiebehaft befinden.