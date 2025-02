Hundebiss in Radfeld: 9-jähriges Mädchen am Gehsteig verletzt

Ein 9-jähriges Mädchen ging am DIenstag, 11. Februar 2025 gegen 9.30 Uhr mit ihrem 12-jährigen Bruder am Gehsteig auf der Dorfstraße in Radfeld. Ein älterer Mann sein mit einem angeleinten Hund entgegengekommen. Im Vorbeigehen habe der Hund aus unbekannter Ursache der 9-Jährigen in den rechten Unterschenkel gebissen, wodurch diese eine oberflächliche Wunde erlitt.

Hinweise gesucht

Die Mutter verständigte wenige Minuten später die Polizei. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung nach dem Spaziergänger mit Hund verlief negativ. Der Mann habe graue Haare gehabt, der Hund sei mittelgroß gewesen und habe kurze, braun-weiße Haare gehabt. Personen, welche den Vorfall wahrgenommen haben bzw. der Spaziergänger mit dem Hund werden ersucht, sich mit der PI Kramsach unter 059133 – 7213 in Verbindung zu setzen.