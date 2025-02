Einbruch in Innsbrucker Juwelier: Täter stehlen Schmuck und Bargeld

Schmuckgeschäft in Innsbruck ausgeraubt – Polizei ermittelt.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag, 11. Februar 2025 durch Einschlagen der Auslagenscheibe in ein Schmuckgeschäft in Innsbruck ein und entwendeten daraus mehrere Gold- und Silberschmuckstücke sowie Bargeld. Durch die Tat entstand ein Schaden im mittleren 4-stelligen Eurobereich.