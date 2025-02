Kritik an möglicher Sozialhilfe-Kürzung: „Armut wird weiter verstärkt“

Die kürzlich bekannt gewordenen Pläne der FPÖ und ÖVP zur Kürzung der Sozialhilfe sorgen für breite Kritik. In den Regierungsverhandlungen wird über radikale Einsparungen nachgedacht, die insbesondere Kinder und Familien betreffen könnten. Unter anderem wird angestrebt, die Kindersätze degressiv zu gestalten und die Familienbeihilfe bei der Sozialhilfe zu berücksichtigen.

Kritik an Kürzungen: Armut könnte weiter verschärft werden

„Jedes fünfte Kind in Österreich muss bereits jetzt in Armut aufwachsen – in einem der reichsten Länder der Welt“, kritisiert Alexander Melinz, dem Sozialsprecher der KPÖ im Landtag Steiermark. Laut ihm könnten die Kürzungen die Situation von Kindern in Österreich verschlimmern und auch ihre Zukunftschancen weiter verschlechtern.

Kritik an Abschaffung der Inflationsanpassung: Belastung für Bedürftige

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die geplante Abschaffung der Inflationsanpassung der Sozialhilfe. Angesichts der aktuellen Teuerung, so Melinz, würde dies den Betroffenen direkt schaden. „Die FPÖ und die ÖVP nehmen den Menschen Geld weg, um Steuergeschenke für Großkonzerne und Superreiche zu finanzieren“, so der KPÖ-Politiker. Auch sei die Kürzung ein Versuch, Menschen zu schlecht bezahlten Erwerbstätigkeiten zu zwingen.