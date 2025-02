Verhandlungen nicht gescheitert: Kickl spricht von „guter“ Atmosphäre

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 18:12 / ©Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Am Dienstagabend besuchen FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Chef Christian Stocker den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Wir haben berichtet: Koalitionsverhandlungen: Kickl und Stocker bei Van der Bellen erwartet. Das Treffen sei laut Kickl schon seit Montag geplant.

Kickl betont: „Verhandlungen nicht gescheitert“

Vor dem Gespräch fragte der ORF Kickl, ob die Regierungsverhandlungen mit der ÖVP gescheitert seien. Seine Antwort: „Wenn die Verhandlungen gescheitert wären, dann hätten Sie etwas Entsprechendes gehört.“ Er betonte, dass es normal sei, den Bundespräsidenten regelmäßig über den Stand der Gespräche zu informieren.

Gespräche mit der ÖVP

Zuvor traf sich die FPÖ am Dienstag um 11.30 Uhr mit der ÖVP im Parlament. Laut Kickl lief dieses Gespräch „gut“, die Stimmung sei positiv gewesen. Auf die Frage, ob wie es denn jetzt weitergehe, antwortete er: „Eines nach dem anderen“ – so gehe man die Verhandlungen an.