Steiermark: 67 Wochen Wartezeit auf Augen-OP sorgt für heftige Kritik

In der Steiermark sind lange Wartezeiten für Augen-OPs an der Tagesordnung.

In der Steiermark sind lange Wartezeiten für Augen-OPs an der Tagesordnung.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 19:27 / ©5 Minuten

Die langen Wartezeiten für Augenoperationen in der Steiermark sind längst kein neues Thema. Immer wieder kommt es zu Problemen, für die bereits Lösungsansätze gesucht wurden. Besonders scharf übt die Patient:innen- und Pflegeombudsschaft (PPO) Kritik an den unzumutbar langen Wartezeiten für Operationen und Untersuchungen. Besonders drastisch zeigt sich die Situation an der Augenklinik Graz, wo Patienten aktuell durchschnittlich 67 Wochen auf eine Katarakt-Operation warten müssen.

Fehlender Personalschlüssel: KPÖ fordert verbindliche Personalplanung

Ein zentraler Grund für diese unhaltbare Situation ist das Fehlen eines verbindlichen Personalschlüssels im Gesundheitswesen. Es gibt kein objektives Instrument, das den notwendigen Personalbedarf genau bestimmt. Aus diesem Grund fordert die PPO die Einführung eines verbindlichen Planungsinstruments zur Festlegung der Personalbesetzung „Es kann nicht sein, dass Operationssäle und hochmoderne MRT-Geräte ungenutzt bleiben, weil das notwendige Personal fehlt. Wir müssen die Nutzungszeiten dieser Ressourcen deutlich ausweiten, um lange Wartezeiten zu reduzieren“, fordert KPÖ Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler in der Sitzung des Landtags am 11. Februar.

KPÖ fordert mehr Studien- und Ausbildungsplätze für das Gesundheitssystem

Die Beschränkungen an Universitäten und Fachhochschulen haben zu einem berechenbaren Mangel an Fachkräften geführt. Angesichts der unzumutbar langen Wartezeiten für Operationen und Untersuchungen fordert die KPÖ eine deutliche Erhöhung der Studienplätze für Mediziner sowie der Ausbildungsplätze für Pflegeberufe, um langfristig den Fachkräftemangel im steirischen Gesundheitssystem zu beheben.

Kritik an fehlender Transparenz bei OP-Wartezeiten

Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Transparenz bei den OP-Wartezeiten. Diese sollten laut ihr künftig mindestens einmal monatlich zuverlässig aktualisiert werden, um den Patienten eine realistische Einschätzung ihrer Wartezeit zu ermöglichen. Die aktuelle Situation sei für die Patienten nicht länger hinnehmbar.