Valentinstag naht: Blumenkönigin bringt Grüße nach Graz

Mit einem farbenfrohen Blumenstrauß im Gepäck besuchte die steirische Blumenkönigin Lisa Waupotitsch die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). „Euer Besuch ist jedes Jahr wieder schön, weil man merkt: Es ist nicht mehr so lange, bis zum Frühling“, freute sich Kahr über den blumigen Gruß.

Blumengruß zum Valentinstag: Fachhandel im Fokus

Begleitet wurde Waupotitsch von Ferdinand Lienhart vom steirischen Gärtner- und Baumschulen-Gartenbauverband, Mario Marbler, Obmann der ARGE der Gärtner und Floristen, sowie Gärtnermeister Klaus Wenzel. Gemeinsam erinnerten sie an den bevorstehenden Valentinstag – eine Hochsaison für den Blumenhandel.

Trend zum Fachhandel: Mehr Interesse an Gemüse und Kräutern

Seit der Corona-Pandemie ist ein Wandel im Kaufverhalten zu beobachten. Viele Menschen setzen wieder verstärkt auf den Fachhandel, um qualitativ hochwertige Pflanzen zu erwerben. Besonders in der Stadt wächst das Interesse an Gemüse- und Kräuterpflanzen. „Das Schöne am Gärtnern ist ja, dass es ansteckt“, so Wenzel mit einem Lächeln.