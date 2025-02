Tödlicher Crash: Auto prallte gegen LKW – 37-Jähriger verstorben

Am Unfallort bei Kronstorf: Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls hinter den Wildzaun geschleudert.

Am Unfallort bei Kronstorf: Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls hinter den Wildzaun geschleudert.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025

Am Dienstag, 11. Februar 2025 gegen 10.40 Uhr fuhr ein 27-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit einem Lastkraftwagen samt Anhänger auf der B309, Gemeindegebiet Kronstorf, aus Richtung Steyr kommend in Richtung Enns. Zur gleichen Zeit fuhr ein 37-jähriger finnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Amstetten mit einem Auto in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Er verstarb an der Unfallstelle

Der 37-Jährige prallte mit seinem Auto frontal in den entgegen kommenden Lastkraftwagen. Das Auto wurde durch die Wucht des Unfalles hinter den Wildzaun nächst der Unfallstelle in die Wiese geschleudert. Der nicht angeschnallte Lenker kam neben dem Auto zu liegen und erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.