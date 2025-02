Gleiserneuerung in Wien: Das ändert sich 2025 für Fahrgäste

Die Gleiserneuerungsoffensive der Wiener Linien beginnt heuer im Februar gleich an mehreren Orten in Wien. Jeder modernisierte Streckenabschnitt trägt dazu bei, die Fahrzeiten zu verkürzen und die Pünktlichkeit zu erhöhen. Das bringt für Fahrgäste und Fahrpersonal mehr Komfort. Insgesamt werden heuer rund 11 Kilometer Gleise in Wien getauscht. Einschränkungen: Die Linien 25, 26 und 31 haben bis Ende Juni etwa eine halbe Stunde bis Stunde früher Betriebsschluss.

1.800 Meter neue Gleise für die Hütteldorfer Straße

Auf der Hütteldorfer Straße müssen heuer rund 1.800 Meter getauscht werden. Im Zuge der Arbeiten verbessern die Wiener Linien auch die Haltestellen Johnstraße und Breitensee, sodass Fahrgäste künftig einfacher und bequemer auf andere Linien umsteigen können. Die Gleisarbeiten starten am 24. Februar im Bereich der Kreuzung Johnstraße. Die Linien 46 und 52 übernehmen während der Arbeiten den Großteil der Strecke des 49ers, der während der Gleiserneuerung nicht fahren kann. Die Straßenbahnlinie 46 fährt über den Joachimsthalerplatz hinaus bis zur Haltestelle Hütteldorfer Straße und übernimmt dort die Strecke der Linie 49 bis Hütteldorf, Bujattigasse. Die Linie 52 fährt vom Westbahnhof weiter bis zum Urban-Loritz-Platz und auf der Strecke der Linie 49 bis Ring, Volkstheater. Fahrgäste können zwischen Hütteldorfer Straße und Gürtel außerdem auf die U3 ausweichen.

Änderungen bei den Linien 49 und 52 ab April

In der zweiten Bauphase, die von April bis Juni dauert, wird im Bereich Breitensee zwischen Leyserstraße und Matzingerstraße gebaut. In diesem Zeitraum übernimmt die Linie 52 Teile der Strecke des 49ers: Von Baumgarten bis Hütteldorf, Bujattigasse und vom Westbahnhof bis zum Ring, Volkstheater. Der Ersatzautobus 49E übernimmt die Haltestellen Seckendorfstraße und Hütteldorfer Straße, Lützowgasse und dient als Verbindung zur Linie 52. Fahrgäste können außerdem auf das dichte Netz von Straßenbahn- und Buslinien sowie großräumig auf die U3, U4 und Schnellbahnlinien ausweichen. Ein Shuttle-Service für mobilitätseingeschränkte Menschen wird außerdem zwischen Hütteldorfer Straße U und Hütteldorfer Straße, Lützowgasse eingerichtet.

U-Bahnmodernisierungen bei U1 und U4

Während der Weichentausch im Bereich Spittelau an der U6 bereits erfolgreich abgeschlossen ist, wird bei der Friedensbrücke noch am Brückentragwerk der U4 gearbeitet. Da die Arbeiten jeweils auf einer Gleisseite stattfinden, kann die U4 trotz der umfangreichen Arbeiten den Betrieb von Hütteldorf bis Heiligenstadt aufrechterhalten, jeder zweite Zug endet jedoch am Schwedenplatz. Die Einschränkungen dauern bis 26. Februar, dann fährt wieder jeder Zug auf der gesamten Strecke.

U1 hält bis Juni nicht in Richtung Oberlaa

In Kagran gehen die Modernisierungsarbeiten an Fundament und Oberfläche des Bahnsteigs in die zweite Runde. Diesmal ist der Bahnsteig in Fahrtrichtung Oberlaa dran. Wie im Vorjahr fahren die Züge seit 10. Februar bis Ende Juni auf dieser Seite ohne Halt durch die Station. Montag bis Donnerstag ab 23 Uhr kann die U1 in Kagran in beiden Fahrtrichtungen nur auf einem Gleis fahren. Deshalb fährt an diesen Wochentagen abends nur jeder zweite Zug über Praterstern hinaus bis Leopoldau in einem 12-Minuten Intervall.