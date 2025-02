Trüb: So wird das Wetter in Österreich am Mittwoch

So wird das Wetter am Mittwoch in Österreich.

Am Mittwoch bleibt es in Österreich überwiegend trüb. „Neben zahlreichen dichten Wolken zeigt sich die Sonne insgesamt nur selten, öfters jedoch am Nachmittag im Westen Österreichs“, so GeoSphere Austria. Aus der Wolkenschicht regnet und schneit es zunächst verbreitet, am Nachmittag hingegen nur noch örtlich über dem Bergland.

Schneefallgrenze variiert stark

„Die Schneefallgrenze variiert stark: „Im äußersten Osten und Südosten liegt sie in tiefen Lagen, überall sonst zwischen 700 und 1500 Metern Seehöhe, in Tirol und Vorarlberg“. Die Schneefallgrenze liegt im äußersten Osten und Südosten in tiefen Lagen, überall sonst zwischen 700 und bis 1500m Seehöhe in Tirol und Vorarlberg“, heißt es weiter. Besonders in den ersten Stunden kann es in Teilen Oberösterreichs sowie im westlichen Niederösterreich zu Glätte kommen.

Bis zu 11 Grad

Der Wind weht schwach bis mäßig, im östlichen Flachland stellenweise lebhaft aus Ost bis Süd. Die Temperaturen bleiben winterlich: „Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 4 Grad, mit den höchsten Werten im Westen“, so GeoSphere Austria. Die Tageshöchstwerte erreichen in der Osthälfte 0 bis 4 Grad, in der Westhälfte sind es 6 bis 11 Grad.