Recht neu entdecken: Aha-Momente mit den Law Busters

Am 22. Februar 2025, sind die Law Busters im Kulturhof Villach.

Am 22. Februar 2025, sind die Law Busters im Kulturhof Villach.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 20:55 / ©Wolfgang Lehner

Am 22. Februar 2025 um 20 Uhr erwartet das Publikum im Kulturhof Villach eine Reise durch die Welt des Rechts. Die Law Busters nehmen die Gäste mit auf eine unterhaltsame Entdeckungstour durch die Welt der Gesetze. In einem humorvollen Format gewähren sie Einblicke in juristische Feinheiten, die im Alltag oft verborgen bleiben.

Aha-Momente

Während des Abends werden überraschende Aha-Momente garantiert. Die Law Busters liefern Antworten auf Fragen, die man sich normalerweise nicht zu stellen traut, und bieten praktische Tipps, die helfen, den Alltag rechtlich abzusichern.