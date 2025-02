EC-KAC vs. Pioneers Vorarlberg: Playoff-Power trifft auf Kampfgeist

Der EC-KAC hat vor der Länderspielpause vier Siege in Folge eingefahren, nach Erfolgen gegen Innsbruck (11:3), in Székesfehérvár (4:0) und gegen Graz (4:3 nach Penaltyschießen) setzten sich die Rotjacken im Kärntner Derby beim EC VSV trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Shootout durch und sicherten sich damit als erste Mannschaft in der win2day ICE Hockey League das Ticket für das Playoff-Viertelfinale.

Höchsten Schnitt an pro Saisonspiel erzielten Treffern

Dass die derzeitige Tabellenführung bis zum Ende des Grunddurchgangs hält, haben die Klagenfurter aktuell nicht in der eigenen Hand, dazu bedürfte es unabhängig von den eigenen Ergebnissen in den verbleibenden vier Partien auch eines Punkteverlusts des Titelverteidigers aus Salzburg, der noch sechs Begegnungen zu absolvieren hat. Rot-Weiß verzeichnet aktuell den höchsten Schnitt an pro Saisonspiel erzielten Treffern, der Gegentorschnitt ist mittlerweile bereits der drittniedrigste im Bewerb.

Evidente Heimstärke unter Beweis stellen

In den finalen Zügen der Regular Season will der EC-KAC weiterhin seine in den vergangenen Wochen und Monaten evidente Heimstärke unter Beweis stellen: Klagenfurt hat elf seiner letzten zwölf Begegnungen vor eigenem Publikum gewonnen. Für die Pioneers Vorarlberg stellte die 1:3-Heimniederlage gegen Olimpija Ljubljana im letzten Spiel vor dem international Break einen veritablen Rückschlag dar, müssen sie in den ausständigen vier Partien nun doch sechs Zähler auf die Vienna Capitals aufholen, um sich wie im Vorjahr für die Pre-Playoffs zu qualifizieren.

KAC dominiert gegen Pioneers

Seit ihrem Einstieg in die win2day ICE Hockey League traten die Pioneers bislang 17 Mal gegen den EC-KAC an, zwölf dieser Begegnungen endeten mit Erfolgen für die Rotjacken, die in Summe auch fast doppelt so viele Tore erzielt haben (59) wie die Vorarlberger (30). Drei ihrer fünf Siege gegen den Rekordmeister fuhren die Montfortstädter in der Kärntner Landeshauptstadt ein, wo sie bei acht Auftritten allerdings auch dreimal ohne Torerfolg blieben. Der in Feldkirch beheimatete Klub war in den letztjährigen Playoffs ein durchaus widerspenstiger Gegner für die Klagenfurter, zwang er, den damaligen Grunddurchgangssieger im Viertelfinale doch immerhin in ein sechstes Spiel. Insgesamt überwogen in der jüngeren Vergangenheit aber die rot-weißen Erfolge, der EC-KAC setzte sich in sieben der letzten acht Duelle durch. In der laufenden Saison gehören die Pioneers zur Gruppe von drei Teams, gegen die die Rotjacken bislang noch keinen Punkt abgegeben haben.

Fünfthöchste KAC-Quote

Die dritte und bislang letzte Saisonbegegnung zwischen den Pioneers Vorarlberg und dem EC-KAC ging am 20. Dezember 2024 in Feldkirch über die Bühne, wobei die Rotjacken einen 71-Kantersieg einfuhren und damals im siebten Spiel in Serie punkteten. Das Ergebnis fiel letztlich allerdings deutlicher aus, als es der Verlauf der Partie nahegelegt hätte: Zwar schlugen die sprichwörtlichen Zeiger in nahezu sämtlichen Detailstatistiken zu Gunsten der Kärntner aus, die Klarheit ihres Erfolgs lag jedoch in erster Linie in ihrer enormen Effizienz begründet, sieben Treffer aus 30 Torschüssen sorgten für die fünfthöchste KAC-Quote der laufenden Saison.

EC-KAC muss auf Mursak verzichten

Neben Johannes Bischofberger und Luka Gomboc muss der EC-KAC gegen die Pioneers Vorarlberg auch auf Jan Mursak verzichten. Der slowenische Routinier zog sich im Training am Sonntag, 9. Februar 2025, eine Oberkörperverletzung, verbrachte die beiden Nächte seither in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Wie lange er den Rotjacken fehlen wird, ist aktuell noch nicht zuverlässig abschätzbar, sein Zustand wird gegen Monatsende erneut evaluiert.

Obersteiner ist wieder zurück

Daniel Obersteiner, der das Länderspiel gegen Dänemark am Samstag, 8. Februar 2025, aufgrund einer leichten Erkrankung verpasste, ist wieder gesund und einsatzfähig. Der zuletzt fünf Spiele lang fehlende Senna Peeters steigt dieser Tage wieder in das Mannschaftstraining ein und dürfte am Mittwoch, 12. Februar 2025, auch bereits wieder im Line-up stehen.

„Die Chemie und das Zusammenspiel passen“

„Es ist immer schön, für das Nationalteam zu spielen, auch wenn es nicht immer wie erhofft ausgeht. Wir sind mit einer jungen, international noch unerfahrenen Mannschaft nach Norwegen gereist, das hat man in den Spielen gesehen. Trotzdem war es eine gute Erfahrung. Beim EC-KAC sieht man unsere Entwicklung deutlich, die Chemie und das Zusammenspiel passen. Wir haben das Playoff-Ticket, aber müssen weiter Gas geben. Die Pioneers kämpfen um einen Pre-Playoff-Spot, sie werden alles reinwerfen – wir dürfen sie nicht unterschätzen. Persönlich bin ich sehr zufrieden, es macht Spaß, so Eishockey zu spielen“, so Thimo Nickl, Verteidiger des EC-KAC.