Crash in Reutte: Zwei Personen schwer verletzt

In Reutte kam es am 11. Feber zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am 11. Februar 2025, gegen 14.50 Uhr, ereignete sich auf der B179 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Auto in Richtung Reutte, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache geradeaus lenkte und frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 67-jährigen Österreicherin kollidierte. Beide Fahrzeuglenker erlitten schwere Verletzungen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kempten geflogen, während die Frau mit der Rettung ins Krankenhaus nach Reutte gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die B179 nur einspurig befahrbar.