Wolkiger Mittwoch in Kärnten – Schneefall in den Bergen möglich

Am Mittwoch gibt es in Kärnten nur ganz kurze Sonnenmomente. In den höheren Lagen könnte es vereinzelt schneien.

Am Mittwoch bleibt das Wetter in Kärnten überwiegend trüb und wolkenverhangen. In den höheren Lagen der Berge sind vereinzelt leichte Schneeflocken möglich, während in den Niederungen kaum Niederschläge erwartet werden. Lediglich im Jauntal könnte es am Vormittag zeitweise zu ganz leichtem Regen kommen.

Kurze Sonnenmomente

Die wenigen sonnigen Auflockerungen, die am Tag auftreten, werden nur von kurzer Dauer sein und bieten wenig Gelegenheit für längere Sonnenmomente. Im Tagesverlauf sind die Temperaturen mit Höchstwerten um die vier Grad eher mild.