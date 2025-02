Schwer verletzt: Frau kracht beim Rodeln in Baum

In Kufstein kam es am 11. Feber zu einem Rodelunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Am 11. Februar 2025, gegen 15.30 Uhr, rodelten zwei 25-jährige Deutsche (ein Mann und eine Frau) sowie ein 29-jähriger Belgier auf einer rot markierten Rodelbahn im Gemeindegebiet von Ellmau (Bezirk Kufstein) talwärts. Der Deutsche kürzte eine Rechtskehre ab, verlor die Kontrolle und stürzte nach einem angebrachten Fangnetz über den Rand der Rodelbahn in ein angrenzendes Feld. Auch die 25-jährige Frau versuchte, die Rechtskehre abzukürzen, verlor die Kontrolle und stürzte etwa 3-4 Meter in den angrenzenden Wald. Dabei prallte sie gegen einen Baum. Der Belgier setzte daraufhin sofort die Rettungskette in Gang.

Deutsche bei Rodelunfall schwer verletzt

Die verletzte Frau wurde von der Pistenrettung geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Sie hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen und erlitt schwere Verletzungen an der linken Hand sowie am Kopf.