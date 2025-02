Wolkiger Mittwoch in der Steiermark: Vereinzelt Nieselregen und Schnee

Am Mittwoch bleibt es in der Steiermark überwiegend bewölkt und neblig. „Vereinzelt kann es am Vormittag leicht nieseln oder einige Schneeflocken geben“, weiß die GeoSphere Austria. Am Nachmittag klart es in der Obersteiermark etwas auf. Die Temperaturen liegen morgens zwischen -3 und 1 Grad und erreich Höchstwerte von -1 bis 7 Grad. Der Wind bleibt kaum spürbar.