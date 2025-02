Tragisches Zugunglück: Fußgänger (60, 59) starben noch an Unfallstelle

Zwei Fußgänger starben nach einer Kollision mit einem Zug in Kaltenbach

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 06:19 / ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva

Gegen 17.50 Uhr überquerten zwei Fußgänger (ein 60-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau) auf der L300 den Fußgängerübergang der Zillertalbahn in Kaltenbach. Dabei kam es zur Kollision mit einem Tal einwärts fahrenden Zug. „Die beiden Fußgänger wurden in die rechts angrenzende Böschung geschleudert und verstarben trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Die L300 war im Bereich der Unfallstelle bis 21.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet“, informiert die Polizei.