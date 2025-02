Verdacht des versuchten Mordes: Mann schlug auf Frau in Graz ein

Ein 59-Jähriger steht in Verdacht eine 35-Jährige in ihrer Wohnung in Gries (Graz) schwer verletzt zu haben

„Opfer und Täter befanden sich zum Tatzeitpunkt in der gemeinsamen Wohnung“, berichtet die Polizei. In der Nacht auf Samstag, den 8. Februar 2025, dürfte es dort zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei schlug der Mann gewaltvoll auf die Frau ein. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und erstattete am Sonntagnachmittag, den 9. Februar, die Anzeige bei der Polizei Graz Hauptbahnhof. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete aufgrund der ersten Ermittlungen die Festnahme des zu diesem Zeitpunkt flüchtigen Verdächtigen an.

59-Jähriger in Liezen festgenommen

Eine Bundesländerübergreifende Zusammenarbeit (Steiermark-Oberösterreich) führte schließlich am Montagabend, den 10. Februar 2025, zu einem Fahndungserfolg. Der 59-jährige Tatverdächtige konnte bei einem Bahnhof im Bezirk Liezen festgenommen werden. „Der Mann wurde zum Verdacht des versuchten Mordes vernommen. Er zeigt sich teilgeständig. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Graz Jakomini an. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalreferat 01 des Stadtpolizeikommandos Graz geführt“, informiert die Polizei in einer Presseaussendung. Es gilt die Unschuldsvermutung.