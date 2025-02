Wird Steuerausgleich für Millionen Österreicher gekürzt?

Von einer „Redimensionierung“ oder gar dem kompletten Ende der Absetzbarkeit von Spenden und dem Kirchenbeitrag war in den vergangenen Tagen die Rede, als bekannt wurde, dass die FPÖ im Zuge der laufenden Koalitionsverhandlungen genau das forderte und unter anderem beim Verhandlungspartner, der ÖVP, für Verwirrung sorgte, wie Medien berichten. Damit würde der Steuerausgleich für viele Österreicher geringer ausfallen, die katholische Kirche spricht unter anderem von zumindest 3,2 Millionen Beitragszahlern.

Steuerausgleich könnte hunderte Euro niedriger ausfallen

155 Millionen Euro würde diese Maßnahme laut FPÖ-Berechnungen jährlich bringen – bei weitem nicht der größte Punkt in einem möglichen Sparplan. Den Beitrags- und Steuerzahler würde das übrigens bis zu mehrere hundert Euro „kosten“, immerhin kann man vom Kirchenbeitrag bis zu 600 Euro absetzen, bei Spenden sind es „bis zehn Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte des jeweiligen Jahres als Sonderausgaben“, heißt es auf der Homepage des Finanzministeriums.

„Jeder in Österreich profitiert davon“

Der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, meinte im „Ö1-Mittagsjournal“ am Montag, dass durch die Spendenabsetzbarkeit der Staat aber eigentlich sogar unterstützt würde, da für dadurch entgangene Spenden an gemeinnützige Vereine und auch Kirchen ansonsten der Staat einspringen müsste. „Das wäre alles andere als eine Budgetkonsolidierung“, so Schipka weiter, der die angedachten Streichungen im Interview mit „Kathpress“ als „wirtschaftlich unklug“ bezeichnete. Nicht zuletzt lebe von Spenden und dem Kirchenbeitrag „auch der Erhalt von Kulturgut, das unsere Heimat so schön macht“. Und abschließend: „Jeder in Österreich profitiert davon. Daher ist das auch steuerlich absetzbar.“