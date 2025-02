Steirerin und Hofherr schwebten im Liebesglück – dann kam alles anders

Die Aussprache bei Cynthia birgt Spannungen. Die Hofwoche endete verliebt mit Johannes, doch nun ist alles anders. Die Trennung ging vom Hofherrn aus. Cynthia: „Das schlechte Gewissen beim Johannes ist, glaube ich, sehr groß. Mit Recht auch. Er hat ein bissi einen Scheiß aufgeführt.“ Johannes ist sich seiner Schuld bewusst: „Ich habe das ziemlich verkackt, habe zwei Chancen gehabt und das ziemlich in den Sand gesetzt. Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, man könnte an der Uhr drehen, würde ich es sehr gerne wieder probieren.“

Bandelt Bäuerin Cynthia jetzt mit anderen Hofherrn an?

Hofherr Armin, der mit Cynthia mittlerweile gut befreundet ist, hat auch eine Meinung dazu: „Der Johannes war sehr oberflächlich und durch seine Oberflächlichkeit hat er die Cynthia sehr verletzt im Herzen. Was man einfach nicht tut, das ist ein No-Go. Da muss er Buße tun.“ Cynthia hat sich einen Schlachtplan für die Aussprache zurechtgelegt: „Einfach sachlich, fachlich rüberbringen und ihm sagen, dass er ein Idiot ist.“ Und was läuft da eigentlich zwischen dem dritten Hofherrn Michi und der Bäuerin?

©ATV Zwischen Cynthia und Johannes hat es nicht geklappt. ©ATV Funkt es nun zwischen der Steirerin und Hofherrn Michi?

Hofdamen von Johannes haben sich auf ihr Äußeres reduziert geführt

Am Abend an der Hotelbar schmieden Johannes’ Hofdamen Pläne für eine offene Konfrontation. Arabellas Moderationsgeschick wird hier gefragt sein. Bei der Aussprache wirft Alex ihm vor, ihr nie eine echte Chance gegeben zu haben. „Diesmal sage ich wirklich, was mir am Herzen liegt. Ich möchte es rausschreien, was mir am Herzen liegt, damit ich einen Haken dahinter machen kann“, ist Alex bereit für die Aussprache. Angelina und Gudrun haben sich während der Hofwoche auf ihr Äußeres reduziert gefühlt. Gudrun blickt voraus: „Ich glaube, wir werden eine sehr brennende Aussprache haben. Ich glaube, da muss die Arabella ein bissl moderieren, damit da nichts schief geht.“ Wie wird der Osttiroler mit all den Vorwürfen umgehen?

©ATV Aussprache bei Osttiroler Johannes. ©ATV Die Hofdamen haben dem Bauern einiges zu sagen.

Bäuerin Kathi und ihr Daniel schweben auf Wolke 7

Jenseits des Trubels und der Auseinandersetzungen suchen Alpakabäuerin Kathi und Daniel in der Stille der Berge ihre Nähe zueinander. Seit der Hofwoche sind die beiden schwer verliebt. In einer verschneiten Berghütte überrascht Daniel seine Herzdame mit einer Jause und einem Armband als Symbol seiner Liebe. Doch Kathi hält eine noch größere Überraschung bereit.

©ATV Mit Hofherr Daniel… ©ATV …hat Alpakabäuerin Kathi ihre Liebe gefunden.