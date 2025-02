Kellnerin fristlos entlassen – jetzt bekommt sie tausende Euro

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 08:47 / ©konstantant-stock.adobe.com

Die Kellnerin hatte „völlig überraschend“ einen Anruf bekommen, heißt es nun laut Arbeiterkammer (AK) Kärnten. Noch am selben Tag sollte sie mehrere Stunden früher als vereinbart ihren Dienst antreten, sie lehnte das jedoch ab. Direkt folgte daraufhin die nächste Änderung ihres Dienstplans – an ihrem freien Tag sollte sie nun auch arbeiten. Doch auch das lehnte die Kärntnerin ab, woraufhin ihr Chef ihr die fristlose Entlassung erst per Firmen-Chat, drei Tage später dann auch schriftlich mitteilte.

„Verweigerung rechtfertigt grundsätzlich keine fristlose Entlassung“

„Eine derartige Vorgehensweise ist rechtlich nicht haltbar“, betont nun AK-Arbeitsrechtsexpertin Stefanie Unterpirker. Und weiter: „Kurzfristige Dienstplanänderungen sind nur mit Zustimmung der Beschäftigten zulässig. Eine Verweigerung rechtfertigt grundsätzlich keine fristlose Entlassung.“ Für die Kärntnerin erkämpfte man schließlich 6.900 Euro brutto, die Summe setzt sich aus einer Kündigungsentschädigung, Lohn- sowie weiteren Beendigungsansprüchen wie Urlaubsersatzleistung und Sonderzahlungen zusammen.