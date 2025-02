Ringen um Ministerien: So sieht das neue Angebot der FPÖ aus

Sind die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP auf Messers Schneide? Zumindest schien es die vergangenen Tage so. Zuletzt mussten die Parteichefs Herbert Kickl (FPÖ) und Christian Stocker (ÖVP) wieder bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) antanzen. An der Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen wird weiter festgehalten. Wann diese abgeschlossen sein werden, steht jedenfalls offen.

FPÖ legt neues Angebot vor

Ein zentraler Streitpunkt ist seit einigen Tagen die Ressortaufteilung. Nun hat die FPÖ der ÖVP am Dienstag, 11. Feber, diesbezüglich ein überarbeitetes Angebot vorgelegt. Kickl veröffentlichte das „freiheitliche Angebot“ am heutigen Mittwoch, dem 12. Feber, zusätzlich auf Facebook. Zwar sind darin kleine Zugeständnisse festgelegt, doch die Freiheitlichen pochen weiterhin auf das Innen- und das Finanzministerium.

Sechs Ministerien für die FPÖ?

Laut dem neuen FPÖ-Vorschlag würde die Partei in einer blau-türkisen Regierung sechs Ministerien übernehmen. Neben dem Bundeskanzleramt, das auch die Bereiche Verfassung, Deregulierung, Medien und Digitalisierung umfasst, beanspruchen die Freiheitlichen weiterhin das Innen- und Finanzministerium. Neu im Vergleich zu früheren Vorschlägen ist das Arbeitsministerium, das auch für Integration zuständig sein soll. Zudem möchte die FPÖ ein Ressort für Gesundheit, Sport und Tourismus übernehmen.

ÖVP soll sieben Ministerien bekommen

Geht es nach der FPÖ, würde die ÖVP sieben Ministerien erhalten. „“Die ÖVP kann in allen ihren Kernkompetenzen wirken: Die gesamte Standortpolitik mit Wirtschaft, Energie, Verkehr und Infrastruktur, die außenpolitischen Kompetenzen samt den EU-Agenden, sowie Landwirtschaft, Bildung, Familie und Landesverteidigung. Da ist es wohl naheliegend, dass die FPÖ im Gegenzug ihre im Innenministerium angesiedelten Kernkompetenzen – Sicherheit und Asyl – für sich beansprucht“, so Kickl. Das Justizministerium soll mit einer unabhängigen Person besetzt werden, jedoch auf FPÖ-Ticket. „Das ist kein Machtrausch, das ist mehr als fair, außer die ÖVP will eine Alleinregierung“, meint Kickl abschließend.

ÖVP beharrt auf „Grundsätze“ in der Kompetenzverteilung

Ob die ÖVP dem Vorschlag zustimmt, bleibt abzuwarten. In einer ersten Reaktion betont ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll: „Auf die von der ÖVP vorgelegten Grundsätze für eine gemeinsame Regierung gibt es von der FPÖ bis heute keine Antwort. Diese Grundsätze wurden von uns von Beginn an ehrlich benannt und vor zwei Tagen noch einmal schriftlich übergeben. Und wir warten auf eine Antwort.“ Die Grundsätze der ÖVP sehen ein souveränes, sicheres und starkes Österreich, das frei von ausländischer Einflussnahme bleibt, einen konsequenten Asylstopp verfolgt und mit Sky Shield seine Sicherheit stärkt. Gleichzeitig soll das Land ein verlässlicher EU-Partner für Wohlstand und Frieden sein und als wehrhafter Rechtsstaat entschlossen gegen Extremismus in jeder Form vorgehen. Pröll abschließend: „Diese Grundsätze müssen sich auch in der Kompetenzverteilung einer künftigen Regierung widerspiegeln.“

©ÖVP/Glaser ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll äußerte sich in einer ersten Reaktion zum Angebot.