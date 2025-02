Schnee in Österreich: Stellenweise schneit es bis in tiefe Lagen

Aktuelle Wettermodelle deuten am Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine Änderung des Wetters an. Glatteis, Regen und Schnee: Das alles kommt diese Woche auf Österreich zu.

Eines vorweg, der Winter kehrt in Österreich höchstwahrscheinlich zurück. Seitens der GeoSphere Österreich heißt es: „Allmählich etabliert sich über Skandinavien immer mehr eine Nordströmung, welche kalte arktische Luft anzapfen sollte. Die Kaltluft strömt nach Süden und wird uns aus heutiger Sicht am Wochenende erreichen. Auch andere Modelle unterstützen diese Entwicklung. Die Ensemble-Berechnungen (mehrere Läufe mit Abweichungen) zeigen dieses Szenario schon durchaus mit höherer Wahrscheinlichkeit. Dargestellt sind die Temperaturen in circa 1500 m Höhe über Wien, um die Luftmasse besser wiederzugeben.“

Auf einem Blick: Mittwoch, 12. Februar 2025: Vorsicht vor Glatteis, wenig Sonne. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise bereits.

Vorsicht vor Glatteis, wenig Sonne. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise bereits. Donnerstag, 13. Februar 2025: Schnee entlang des Alpenhauptkammes und eher im Süden.

Schnee entlang des Alpenhauptkammes und eher im Süden. Freitag, 14. Februar 2025: Vor allem südlich der Alpen schneit es bis in die Täler herab.

Heute: Schnee im Osten und Nordosten

Ab dem heutigen Mittwoch, 12. Februar 2025, zieht eine Warmfront über Österreich. Was bedeutet das? Zum einen steigt die Glatteisgefahr, zum anderen zeigt sich neben zahlreichen dichten Wolken die Sonne insgesamt nur mehr sehr selten. Die dicke Wolkenschicht hat Regen und Schnee für uns parat. Die Schneefallgrenze liegt aus derzeitiger Sicht im äußersten Osten und Nordosten in tiefen Lagen, heißt es bei der GeoSphere und ergänzend: Überall sonst zwischen 500 und bis 1500 Metern Seehöhe wie in Tirol und Vorarlberg. Wie sieht nun die aktuelle Prognose für Mittwoch aus? „Im Osten und Nordosten Österreichs ist vereinzelt leichter Schneefall zu erwarten. Der Niederschlag geht im Verlauf der Nacht auf morgen in Regen über“, berichtet Geosphere-Expertin Judith Gerighausen. Grund dafür ist ein Tief über der Nordsee, das an seiner südlichen Flanke Schneefall und Niederschlag zu uns bringt. Stellenweise Schnee gibt es demnach in Wien sowie Teilen Niederösterreichs und Oberösterreichs.

Österreich: Warnung vor Glatteis

Aber Vorsicht vor Glatteis: Am Vormittag kann es dabei zu Glätte kommen, die schnell für Autofahrer gefährlich werden kann. ORF-Meteorologe Sigi Fink dazu: „Vor allem im Grenzbereich von der milderen Luft zur kalten, trockenen (mit tiefen Taupunkten). Also in Oberösterreich, speziell im Mühlviertel, dann auch im Traunviertel oder rund um den Wienerwald. Eventuell auch in der Südoststeiermark/Südsteiermark und auf slowenischer Seite leichte Glatteisgefahr.“

Wetter ab Donnerstag: Kaltfront bringt Regen und Schnee

Ab frühmorgens wird es regnen und schneien, vor allem entlang des Alpenhauptkammes sowie im Norden Österreichs zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt dabei aber noch in höheren Lagen, zwischen 1000 und 1500 Metern Seehöhe. Aber dann verändert sich der Niederschlag und verlagert sich weiter in den Osten und über den Alpenhauptkamm in Richtung Süden. Die Schneefallgrenze sinkt ab diesem Zeitpunkt zum Teil bis in tiefe Lagen und hält weiter an. Judith Gerighausen, von der Geosphere Austria präzisiert die Prognose gegenüber 5 Minuten: „Ab Donnerstag verlagert sich das Tiefdruckgebiet auf die Alpensüdseite und kann Niederschlag bringen. Selbst in den tiefen Lagen wie Klagenfurt und Graz kommt erstmal Regen und geht dann in Schnee über. So ist es ab Donnerstag bis Freitag. Der Niederschlag kommt hauptsächlich jedoch am Freitag, klingt im Laufe des Tages aber wieder ab. In den höheren Lagen ist sowieso mit Schnee zu rechen. „

©Thomas Kaiser Vor allem die Berge werden diese Woche wieder weißer erstrahlen.

Schnee in Österreich prognostiziert: Am Freitag schneit es bis auf 500 Meter herab

Aus aktueller Sicht sorgt die Wetterprognose vor allem südlich der Alpen für Regen und Schnee. Der Störungseinfluss bestimmt auch am Freitag das Wetter in ganz Österreich. Bei einer Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und rund 500 Meter Seehöhe regnet und schneit es vor allem im Westen und Süden verbreitet und anhaltend, sind sich unterschiedliche Wettermodelle sicher. Kommt der Winter also zurück? Viele wünschen sich das und die Chancen stehen dafür diese Woche recht gut. Samstag bis Montag ist es in ganz Österreich voraussichtlich trocken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 09:39 Uhr aktualisiert