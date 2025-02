Jugendbande mit gestohlenem Auto unterwegs: 15-Jähriger saß am Steuer

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürften zwei Verdächtige (15, 16) mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Weißenbach bei Liezen gereist sein. Dort angekommen stahlen die Oberösterreicher gegen 2.40 Uhr einen unversperrten Wagen, welcher unmittelbar vor einem Wohnhaus abgestellt war. In Folge fuhren die Jugendlichen mit dem gestohlenem Fahrzeug (der Fahrzeugschlüssel befand sich im Fahrzeug) nach Oberösterreich.

Drei weitere Jugendliche stiegen in gestohlenes Auto

In Kirchdorf Umgebung stiegen drei weitere Verdächtige in den gestohlenen Pkw. Die fünf Oberösterreicher setzten ihre Reise anfangs gemeinsam in Richtung Wien fort. Der Pkw wurde dabei vom Jüngsten in der Runde, dem 15-Jährigen gelenkt. Nachdem einer der Mitfahrer (16) im Bereich Kirchdorf ausstieg, konnten Autobahnpolizisten aus Amstetten (NÖ), den gestohlenen Pkw gegen 9.30 Uhr wahrnehmen und nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, auf der A1, Abfahrt Oed anhalten.

Verdächtige wurde bereits alle vernommen

An den von der Kriminaldienstgruppe Liezen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren mehrere Streifen der Polizei beteiligt. Durch diese äußerst professionelle bundesländerübergreifende Zusammenarbeit (Autobahnpolizei Amstetten, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität OÖ, Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems), konnte der Pkw-Diebstahl rasch aufgeklärt werden. Die Außenstelle des Landeskriminalamtes Steiermark (Niklasdorf) übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Verdächtigen wurden bereits alle im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten und Rechtsbeiständen zum Verdacht des Pkw-Diebstahls vernommen.

15-Jähriger in Haft

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete schließlich die Einlieferung des 15-Jährigen in die Justizanstalt Leoben an. Die weiteren Beteiligten werden der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.