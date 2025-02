Paukenschlag: ÖVP macht jetzt Gegenangebot

Am gestrigen Dienstag, dem 11. Feber, hatte die FPÖ der ÖVP ein Angebot zur Ressortaufteilung unterbreitet. Geht es nach den Freiheitlichen, hätte die ÖVP sieben Ministerien erhalten. Finanz- und Innenministerium, um jene beiden wird seit Tagen gestritten, hätten in blaue Hand fallen sollen. Näheres zum „freiheitlichen Angebot“ liest du hier: Ringen um Ministerien: So sieht das neue Angebot der FPÖ aus.

FPÖ stellt Ultimatum

Zum FPÖ-Angebot gab es auch ein Ultimatum dazu: Bis 11 Uhr hatten die Blauen der Volkspartei Zeit gegeben, auf ihr „letztes Angebot“ zu reagieren. Ein persönliches Treffen der Parteichefs ist für heute nicht angesetzt – laut Medienberichten ist lediglich ein Telefonat geplant.

ÖVP macht Gegenangebot

Im Ping-Pong-Spiel der Ressortaufteilung schlug die ÖVP nun mit einem Gegenangebot zurück. „Herbert Kickl nimmt für sich in Anspruch, seine Kernkompetenzen in den Bereichen Asyl und Migration zu haben. Daher will Kickl zusätzlich zum Bundeskanzler und Finanzministerium auch das Innenministerium besetzen. Allerdings hat auch die ÖVP eine Kernkompetenz im Bereich Sicherheit als auch im Bereich Wirtschaft“, heißt es in der Aussendung der Volkspartei.

„Die FPÖ bekommt ein eigenes Asyl- und Migrations-Ministerium“

Wie sieht der türkise Vorschlag nun aus? „Die FPÖ bekommt ein eigenes Asyl- und Migrations-Ministerium. Dazu würden diese Bereiche aus dem Innenministerium ausgegliedert werden. Das Innenressort samt Geheimdienst und auch das Finanzministerium bleiben in diesem Fall bei der ÖVP.“ Sollte Kickl weiter auf das Finanzministerium bestehen, wäre für die ÖVP ein FPÖ-Staatssekretär für Asyl und Migration im ÖVP-geführten Innenministerium denkbar.

ÖVP wartet auf Antwort zu Grundsätzen

Die Begründung: „Damit wäre gewährleistet, dass die Zusammenarbeit mit den ausländischen Diensten im vollen Umfang aufrechterhalten werden kann und keine Gefährdung der Sicherheit in Österreich zu befürchten ist. Ein Beispiel: Der geplante Anschlag auf das Taylor Swift Konzert könnte damit auch künftig verhindert werden.“ Weiters fehle ein klares Bekenntnis der FPÖ zu den von der Volkspartei vorgelegten Grundsätzen. Schriftlich übermittelt hatte die ÖVP die Grundsätze bereits vor zwei Tagen, eine Antwort der FPÖ stehe weiterhin aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 10:23 Uhr aktualisiert