1.000 Euro fürs Studium zahlen? „Das ist ein bisschen übertrieben“

1.000 Euro pro Jahr fürs Studium bezahlen? Auch darüber wurde dem Vernehmen nach in den derzeit stockenden Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gesprochen. „Bereits 69 Prozent der Studierenden müssen nebenbei arbeiten, und das im Schnitt 21 Stunden pro Woche. Eine Erhöhung der Studiengebühren würde diesen Zustand weiter verschärfen, was bildungs- und gesellschaftspolitisch verheerend wäre“, meint dazu etwa die geschäftsführende Klubobfrau und Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigi Maurer. Wir haben aber auch bei euch nachgefragt, was ihr von diesen Plänen haltet.

Studiengebühren-Erhöhung: „Lernen sollte kostenfrei bleiben“

Bei Straßeninterviews in Klagenfurt zeigt sich dabei eine recht klare Linie. Die meisten Befragten sprechen sich gegenüber 5 Minuten dabei gegen eine Erhöhung der Studiengebühren auf 1.000 Euro pro Jahr aus. „Das ist ein bisschen übertrieben“, meint etwa eine Frau. Eine weitere findet: „Sie sollten abgeschafft werden. Lernen sollte kostenfrei bleiben.“ Das allerdings vor allem während der Hauptstudienzeit. „Alles was danach kommt, ist kostenpflichtig.“

„Für die, die es eh schon schwierig haben, soll es nicht auch noch erhöht werden“

Auch aktuell kostet das Studium abseits der Regelstudienzeit (plus zwei Semester) knapp über 360 Euro pro Semester, also etwas mehr als 720 Euro pro Jahr. 1.000 Euro würde also tatsächlich eine klare Erhöhung bedeuten. „Für die, die es eh schon schwierig haben, soll es nicht auch noch erhöht werden“, meint ein Passant im Gespräch mit 5 Minuten daher. Eine Klagenfurterin könnte sich als Alternative sonst noch vorstellen, dass man als Kompromiss die Studiengebühren nach dem Gehalt der Eltern staffeln würde: „Wenn ich reiche Eltern habe, tu ich mir auch leichter.“

