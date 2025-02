Stau-Hotspots: Sehr starkes Reisewochenende steht Österreich bevor

Das kommende Wochenende wird erneut im Zeichen des Urlauberschichtwechsels stehen. In Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland enden, in Oberösterreich und der Steiermark beginnen die Semesterferien. Die ÖAMTC-Verkehrsexperten befürchten vor allem auf den Hauptverbindungen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg sowie im Ennstal Verzögerungen. Die unangenehmste Staustrecke wird wieder die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg wegen der Baustelle zwischen Golling und Werfen sein. Anfahrtszeiten von mehr als einer Stunde sind hier zeitweise einzuplanen. Wer die großen Staus vermeiden möchte, sollte Samstag als Reisetag meiden. Sonntagvormittag eignet sich deutlich besser, empfiehlt der ÖAMTC abschließend.

Die Stau-Hotspots im Überblick Vorarlberg: A14, Rheintal Autobahn, vor der Abfahrt ins Montafon und zwischen Bings und Braz

S16, Arlberg Schnellstraße, Richtung Tirol, zwischen Dalaas und Langen am Arlberg

L188, Montafoner Straße, abschnittsweise im gesamten Verlauf Tirol: A12, Inntal Autobahn, Richtung Deutschland, zwischen Kirchbichl und der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

B169, Zillertal Straße, von Ried im Zillertal bis zur A12

B173, Eiberg Straße, abschnittsweise im gesamten Verlauf

B177, Seefelder Straße, abschnittsweise zwischen Zirl und Gießen

B179, Fernpass Straße, abschnittsweise im gesamten Verlauf

B180, Reschen Straße, zwischen Tösens und Prutz

B186, Ötztal Straße, zwischen dem Inntal und Längenfeld Salzburg: A1, West Autobahn, vor der Grenze Walserberg

A10, Tauern Autobahn, zwischen Salzburg Süd und der A1 sowie zwischen Bischofshofen und Kuchl

B159, Salzachtal Straße, zwischen Bischofshofen und Kuchl

B311, Pinzgauer Straße, abschnittsweise zwischen Lend und St. Johann im Pongau Oberösterreich: A9, Pyhrn Autobahn, zwischen Klaus und Inzersdorf Steiermark: A9, Pyhrn Autobahn, zwischen St. Michael und Übelbach

B320, Ennstal Straße, zwischen Schladming und Liezen