Pensionistin (81) in ihrer Wohnung ermordet? Polizei sucht Zeugen

Schock in Baden bei Wien: Eine 81-jährige Frau wurde am Montag, 10. Feber, tot in ihrer Wohnung in der Braitner Straße aufgefunden. Angehörige hatten sich Sorgen gemacht, weil sie nicht erreichbar war, und alarmierten die Polizei. Mit einem Zweitschlüssel verschafften sich die Beamten Zutritt – und entdeckten die Leiche. Mehr dazu in: Mord-Alarm in Niederösterreich: Pensionistin (81) tot in Wohnung gefunden. Die Obduktion ergab schwere Schädelverletzungen als Todesursache.

Ermittlungen laufen

Die Erhebungen in dem Fall liefen weiter. Die Tatortgruppe habe bis Dienstagabend Spuren gesichert, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch, dem 12. Feber, mit. Die Suche nach dem Tatwerkzeug, an der Polizeischüler, Diensthunde und auch Taucher beteiligt waren, sei bisher negativ verlaufen. Die Ermittler würden nicht von Raubmord ausgehen, sagte Baumschlager. Ein Zeugenaufruf wurde gestartet. Wer insbesondere ab Sonntagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge das Landeskriminalamt unter Tel.: 059133 303333 kontaktieren. (APA/ RED., 12.02.2025)