1. Kärntner Tisch-Eisstock WM: 4.000 Euro für die Kinder Krebshilfe

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 11:14 / ©Kärntner Messen

Im Rahmen der Agrarmesse fand an allen drei Veranstaltungstagen die 1. Kärntner Tisch-Eisstock Weltmeisterschaft statt. Neben sportlichem Ehrgeiz stand vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt. Durch die große Spendenbereitschaft der Besucher konnte eine beeindruckende Summe von 3.000 Euro gesammelt werden.

Kärntner Messen stocken Spendensumme auf

Die Kärntner Messen haben diesen beachtlichen Betrag zusätzlich mit einer Spende von 1.000 Euro aufgestockt, sodass eine Gesamtspendensumme von 4.000 Euro zusammenkam. Der Spendenscheck wurde bei der Firma Stocksport Widmann offiziell an die Kärntner Kinder Krebshilfe übergeben. Bei der feierlichen Spendenübergabe waren unter anderem Martin Treffner, Bürgermeister Stadtgemeinde Feldkirchen, Bernhard Erler, Geschäftsführer Kärntner Messen, Karl Platzer, Bereichsleiter Vertrieb Kärntner Messen, sowie David Widmann mit seinem Team von Stocksport Widmann anwesend.

„Großes Dankeschön an alle Teilnehmer“

„Wir freuen uns, dass wir mit der Eisstock-WM nicht nur sportlichen Spaß bieten, sondern auch einen wertvollen Beitrag für eine gute Sache leisten konnten. Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer sowie an alle, die großzügig gespendet haben“, so Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen. Mit dieser erfolgreichen Premiere der Tisch-Eisstock WM wird bereits über eine Fortsetzung bei der nächsten Agrarmesse 2027 nachgedacht.