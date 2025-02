Der Tuntenball Courage Award 2025 geht an Wiener Jugendzentrum

Der Countdown zum Tuntenball powered by Magenta läuft: Am 22. Februar 2025 wird der Grazer Congress unter dem Motto „Born Naked“ in einen funkelnden Ort der Vielfalt, Freiheit und Selbstbestimmung verwandelt. Ein Highlight des umfangreichen Rahmenprogramms bildet die Verleihung des Tuntenball Courage Awards auf der Bühne des prunkvollen Stefaniensaals: Wie auch in den letzten Jahren wird die Auszeichnung an eine Person oder Initiative verliehen, die sich in besonderer Weise für die LGBTIQ-Community einsetzt.

Tuntenball Courage-Award geht an Q:WIR

Seit Juni 2024 bietet das Wiener Jugendzentrum Q:WIR jungen LGBTIQ-Personen und ihren Allies im Alter von 12 bis 27 Jahren einen geschützten Raum zum Austausch, zur Selbstentfaltung und zur gegenseitigen Unterstützung. Mit einem partizipativen Ansatz setzt das Zentrum neue Maßstäbe in der Jugendarbeit: Die jungen Menschen gestalten ihren eigenen Raum aktiv mit – sei es durch Workshops, Beratungen oder durch gemeinsame Freizeitaktivitäten. Die Initiative trägt entscheidend dazu bei, Jugendlichen eine sichere Umgebung zu bieten, in der sie sich unabhängig von gesellschaftlichen Stereotypen entfalten und miteinander vernetzen können. Mit Aufklärungsarbeit zu Themen wie sexueller Vielfalt, Identität, Coming-out, Intersektionalität und queerer Geschichte richtet sich Q:WIR sowohl an queere Menschen selbst, als auch an andere Jugendorganisationen, Schulen und diversen Einrichtungen um Verständnis und die Sensibilisierung für Bedürfnisse und Erfahrungen von LGBTIQ- Personen zu fördern.

Sicherheit geben, Selbstliebe näher bringen und Vernetzen

Mit der Verleihung des Tuntenball Courage Awards 2025 an Q:WIR wird ein starkes Zeichen für queere Jugendkultur und Selbstbestimmung gesetzt. „Unsere Aufgabe ist es, jungen Menschen nicht nur Sicherheit zu geben und Selbstliebe näher zu bringen, sondern sie auch untereinander zu vernetzen und ihnen einen Raum dafür zu bieten“, erklärt Mitbegründer:in Luca im Interview mit Joana Haas für das Tuntenball Magazin. Der Mut und die Hingabe des Q:WIR-Teams zeigen eindrucksvoll, dass queere Jugendzentren nicht nur dringend notwendig, sondern auch richtungsweisend für eine inklusivere Zukunft sind.

„Es bräuchte solche Jugendzentren für queere Kids in ganz Österreich“

Tuntenball-Organisator Joe Niedermayer weist auf die Wichtigkeit von Jugendzentren hin: „Queere Jugendliche haben ein doppelt so hohes Suizidrisiko wie andere Kinder. Projekte wie dieses Jugendzentrum helfen, Steuergelder zu sparen. Es ist ein Sparprojekt, denn was diese Einrichtung auffangen kann, erspart unserer Gemeinschaft der Steuerzahler:innen später hohe Kosten für psychologische und psychosoziale Fachbehandlungen. Es bräuchte solche Jugendzentren für queere Kids in ganz Österreich!“.