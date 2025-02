Klagenfurter wird 100: „Hier hole ich alles raus…“

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 11:34 / ©StadtKommunikation

Einem besonders junggebliebenen Jubilar durfte kürzlich Bürgermeister Christian Scheider in Klagenfurt zum 100. Geburtstag gratulieren. Hubert Pippan bekommt dabei sogar Glückwünsche per WhatsApp, generell sei für ihn das Handy ein wichtiges Kommunikationsmittel: „Ob ich ein Hausmittel gegen Ohrenschmerzen oder Informationen über ein Land suche, hier hole ich alles raus.“

Wöchentlicher Stammtisch

Selbst seinen Töchter schickt er jeden Tag einen netten Spruch, auch den bekommt er aus dem Internet. Der ehemalige KfZ-Mechaniker, Fluglehrer und Angestellte bei Raiffeisen hat „mehr als 25.000 Kilometer in der Luft verbracht“, wie er stolz erzählt. Noch heute ist er Ehrenpräsident des Motorfliegerclubs und trifft sich auch wöchentlich zum Stammtisch. Eine Tradition, die er aufgrund des Bürgermeisterbesuchs verschoben hat.

„Noch heute turnt er täglich“

Bis auf eine Hüftoperation hat der Vater von zwei Töchtern und einem Sohn, Opa von fünf Enkeln und einem Urenkerl auch so gut wie nie einen Arzt gebraucht. „Noch heute turnt er täglich 20 Minuten und sitzt auf dem Hometrainer“, verrät Tochter Michaela. Auch Bürgermeister Scheider ist erfreut: „Menschen in Ihrem Alter so fit und agil zu sehen, ist eine besondere Freude. Man merkt deutlich: Vielseitige Interessen, eine positive Lebenseinstellung und Bewegung halten Menschen bis ins hohe Alter jung.“