Misslungener Schönheitseingriff sorgt für Polizeieinsatz in Wien

„Als Beamte der Polizeiinspektion Wien Mitte an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, hatten Mitarbeiter der Berufsrettung Wien bereits mit der notfallmedizinischen Erstversorgung einer Frau begonnen, die im Gesichtsbereich stark blutete“, informiert die Polizei. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass sich die 58- Jährige, die in weiterer Folge in ein Spital gebracht werden musste, in der Wohnung einem chirurgischen Eingriff unterzogen hatte.

Plötzliche Atembeschweren während Eingriff

Der Operateur, ein 35-jähriger Georgier, der gegenüber den Beamten angab, in Georgien als plastischer Chirurg zu praktizieren, hatte ihr dabei mehrere Schnitte im Bereich von Ohren, Hals und Kinn versetzt. „Als es bei der 58-Jährigen während des Eingriffes plötzlich zu Atembeschwerden gekommen sei, habe der 35-Jährige ihr Medikamente gespritzt, die jedoch zu einer weiteren Verschlechterung ihres Zustandes geführt hatten“, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei.

Verdacht der schweren Körperverletzung

Im Zuge der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten Beamte diverse medizinische Operationsinstrumente, Operationsequipment und Medikamente vorfinden und sicherstellen. Weitere amtliche Stellen wurden in Kenntnis gesetzt. Der 35-jährige georgische Staatsangehörige wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.