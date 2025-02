Unter Drogen: 41-Jähriger macht Hitlergruß im Krankenhaus

Dazu soll er, wie es in der Aussendung weiter heißt, in einer Notfallambulanz eines Krankenhauses in Wien-Hietzing (13. Bezirk) den Hitlergruß ausgeführt und nationalsozialistische Äußerungen getätigt haben. All das in einem Warteraum, wo auch weitere Patienten gerade waren. Und obwohl er mehrfach dazu aufgefordert wurde, die Notfallambulanz zu verlassen, tat er das nicht.

Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung informiert

Also musste die Polizei anrücken und den 41-Jährigen vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige sei laut den Beamten vermutlich unter Drogeneinfluss gestanden, er wurde in weiterer Folge auf freiem Fuß angezeigt. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde zudem über den Vorfall informiert.