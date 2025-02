Schon wieder: Unbekannte wollten Bankomat in Wien sprengen

Nicht das erste Mal haben in der Nacht auf Mittwoch Unbekannte versucht, in Wien einen Bankomat zu sprengen.

Mehrfach wurden in den vergangenen Monaten in Wien Bankomaten gesprengt, so auch in der Nacht auf den heutigen Mittwoch, 12. Februar 2025. Gegen 3 Uhr sollen, wie die Polizei berichtet, drei Tatverdächtige daraufhin mit einem weißen Motorrad die Triesterstraße im 10. Wiener Gemeindebezirk (Favoriten) stadtauswärts geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt Wien führt nun die Ermittlungen, Zeugen werden zudem gebeten, sich (auch anonym) an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu wenden.