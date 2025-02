Versicherungsbetrug gescheitert: Mann erfand Raubüberfall

Ein Mann in Wien hatte einen Raubüberfall erfunden.

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 12:13 / ©Montage: Pexels/ Andrea Piacquadio/ 5 Minuten

Ein 54-jähriger Österreicher behauptete am Montagmorgen, 10. Feber, er sei auf dem Weg zur Arbeit in Wien-Donaustadt von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen gezwungen worden. Laut seiner Aussage hätten die Täter seinen Rucksack mit teuren Elektronikgeräten sowie eine Tasche mit hochwertigem Elektrowerkzeug gestohlen und seien in einem dunklen Fahrzeug geflüchtet.

Wahrheit kam ans Licht

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und befragte den Mann am nächsten Tag nochmals. Da gestand er alles: Den Überfall hatte er nur erfunden. Sein Ziel war es, den angeblichen Schaden im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags bei seiner Versicherung geltend zu machen. Nun wurde der 54-Jährige aber wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt.