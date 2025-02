Klagenfurter Budget lässt weiter auf sich warten

Die Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt wird wohl bis zum Frühsommer kein Budget für das laufende Jahr haben. Erst müsste die operative Gebarung ins Positive gedreht werden, damit die Stadt investieren könne, erklärte Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) am Mittwoch, den 12. Februar 2025 vor Journalisten. Dabei übte sie erneut Kritik an Bürgermeister und Personalreferent Christian Scheider (Liste Scheider) – bei ihm gäbe es die größten Einsparungsmöglichkeiten.

Mochar: „Wir sind immer noch in einem hoch negativen Bereich“

Für gewöhnlich wird in Klagenfurt im Dezember das Budget für das kommende Jahr beschlossen. 2024 sei das aber nicht möglich gewesen: „Wir sind immer noch in einem hoch negativen Bereich. Es wäre schildbürgerlich, wenn ich den Auftrag gebe, ein Budget fertigzumachen, wenn ich weiß, dass die Zahlen nicht beschlussfähig sind“, wehrte sich Mochar auch gegen Vorwürfe der anderen Parteien, sie sei verpflichtet, ein Budget vorzulegen: „Das sind nicht einfach ein paar Excel-Tabellen, sondern ein hochkomplexes Werk.“

Operative Gebarung negativ

Derzeit scheitere eine Budgetvorlage an der operativen Gebarung: „Diese wichtige Zahl muss positiv werden, um Spielraum für einzelne Projekte zu bekommen“, so die Finanzreferentin: „Klagenfurt hat kein Schulden-, sondern ein Liquiditätsproblem. Wir können uns gewisse Sachen einfach nicht leisten.“ Noch im September habe das Minus in der operativen Gebarung 44 Millionen Euro betragen. Nach einem Gemeinde-Hilfspaket des Landes und ersten Reformen liege man nun „nur“ mehr bei minus zwölf Millionen Euro. Aber: „Es sind noch mutige Maßnahmen erforderlich, und zwar bei Personal, Aufgaben und Infrastruktur.“

Kritik an Scheider

Mochar wiederholte ihre Vorwürfe gegen Personalreferent Scheider, der sich weigere, in diesem gewichtigen Bereich zu sparen – immerhin machen die Personalkosten 39 Prozent der Budgetausgaben aus. „Scheider hat monatelang immer die gleichen Zahlen eingemeldet. Nur im Jänner hat es eine Korrektur gegeben: Zwei Millionen wurden eingespart, die Summe beträgt jetzt 121 Millionen Euro. Diese Einsparung kam aber nur wegen des für die Stadt günstigeren Gehaltsabschlusses zustande.“ In Anbetracht des gesamten Minus sei das viel zu wenig.

So wäre Mochar vorgegangen

Wäre sie selbst Personalreferentin, so hätte sie schon „seit Monaten“ einen Überstunden-Stopp angeordnet, weiters Personalmängel und -überschüsse gegenübergestellt sowie erhoben, wie viele Mitarbeiter in den Ruhestand gehen und daraus Maßnahmen abgeleitet. Und noch eine Entscheidung des Bürgermeisters wurmt die Finanzreferentin: „Der Personalreferent hat den Magistratsmitarbeitern den 23. Dezember 2024 als freien Tag geschenkt. Man kann so eine Entscheidung nicht treffen und die Mitarbeiter mit etwas beschenken, das man nicht hat – denn allein dieser freie Tag hat die Stadt 450.000 Euro gekostet.“

Reformvorschläge in zwei Wochen

Der Budgetfahrplan sieht nun so aus, dass bis Ende Februar der Klagenfurter Konsolidierungsbeirat (besteht aus Magistratsdirektorin, internen Fachexperten sowie externen Beratern, Anm.) Reform- und Einsparungsvorschläge präsentiert. „Dann wird auf politischer Ebene so lange verhandelt, bis weißer Rauch aufsteigt, damit ein mehrheitsfähiges Budget erstellt werden kann“, so Mochar. Bis das Zahlenwerk fertig zusammengestellt ist, dauert es fünf Wochen: „Für mich das Ziel ist nach wie vor, dass vor Sommer das Budget für 2025 vorgelegt wird.“ Allerdings gebe es nun schon Rufe dahin, dass ein Doppelbudget vorgelegt wird, also auch für 2026. Das wäre frühestens im Herbst beschlussfähig. „Meine persönliche Präferenz ist es aber, erst einmal für 2025 einen Voranschlag vorzulegen, damit das Leben in der Stadt weitergehen kann.“ (APA/red, 12.2.25)