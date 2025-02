36. Welttag der Fremdenführer: Stadtführungen in Klagenfurt und Villach

Am 22. Februar 2025 findet der 36. Welttag der Fremdenführer statt – und auch heuer laden die Austria Guides Kärnten interessierte Besucher und Einheimische zu besonderen Stadtführungen in Klagenfurt und Villach ein. Unter dem Motto „Glücksgeschichten ihrer Stadt“ entführen insgesamt 15 Guides die Teilnehmer und teilen spannende, unterhaltsame Geschichten aus der Region.

Kostenlose Teilnahme

„Voriges Jahr konnten wir über 300 Interessierte begeistern. Auch heuer möchten wir wieder möglichst viele Menschen für die Geschichte und Kultur unserer Städte gewinnen“, erklärt ein Sprecher der Austria Guides Kärnten. Die Teilnahme an den Führungen ist wie gewohnt kostenlos, passend zum Thema „Glück“.

Touren durch ganz Kärnten

Die Stadtführungen starten in Klagenfurt um 10 Uhr am Theaterplatz und gehen bis 11.30 Uhr. In Villach beginnt die Führung um 14 Uhr am Hans-Gasser-Platz und endet um 15.30 Uhr. Die Austria Guides Kärnten bieten nicht nur klassische Stadtführungen, sondern auch themenspezifische Touren durch Kärnten und darüber hinaus.