Plötzlich stechende Schmerzen: Wiener Stadtrat musste operiert werden

Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) musste sich am Montag, dem 10. Feber, einer Akut-OP unterziehen. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, verspürte Hanke nach einem Termin im eiskalten Windkanal plötzlich starke, stechende Bauchschmerzen. Bei dem PR-Termin selbst hatte sich Hanke noch gut gelaunt präsentiert. Wer hätte sich dabei gedacht, dass er wenige Stunden später unter Vollnarkose auf dem OP-Tisch liegen würde.

Auf dem Weg der Besserung

Am Abend fuhr der Politiker selbst ins Krankenhaus Floridsdorf, wo er noch in der Nacht auf Dienstag operiert wurde. Die Diagnose im Spital: akute Blinddarmentzündung. Mittlerweile geht es ihm besser. Schon am kommenden Montag will er wieder arbeiten und seine Termine wahrnehmen.