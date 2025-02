Am Neuen Platz in Klagenfurt haben sich Mittwochvormittag einige Menschen zum Protestsingen getroffen.

Um 10.30 Uhr haben sich am heutigen Mittwoch, 12. Februar 2025, einige Menschen vor dem Klagenfurter Rathaus eingefunden. Die „Interessensvertretung der freien Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška“ (IG KiKK) hat zur Petitionsübergabe an Bürgermeister Christian Scheider inklusive Protestsingen eingeladen. Die Forderung: „Klagenfurt, mach deinen Job: Budgetbeschluss jetzt!“ Diese Petition hätte „weit über 3.000 Unterstützer“, wie man nun in einem Facebook-Posting erklärt. Aber: Das Klagenfurter Budget lässt, wie nun bekannt geworden ist, weiter auf sich warten – wohl noch bis zum Frühsommer.

Man will „ein gemeinsames Zeichen“ setzen

In dem Facebook-Posting meint man, dass man mit der Überreichung der Petition „ein gemeinsames Zeichen“ setzen wolle. In den letzten Wochen seien „viele Dinge passiert und der Protest in Klagenfurt umfasst den Bereich Kultur genauso wie Soziales, Sport und den Bereich der Frauenrechte“. Mittlerweile steht ja auch das Klagenfurter Hallenbad unter keinem guten Stern mehr. Mehr dazu hier: Klagenfurter Hallenbad-Projekt steht vor dem Aus – Stadt fehlt das Geld.

„Macht euren Job!“

Seitens der Demonstranten wollte man am Neuen Platz nun ausrichten, dass es reichen würde. „Genug Verunsicherung, Prekarisierung und Marginalisierung der vielen engagierten Menschen.“ Vor Ort hatte man auch ein weißes Auto geparkt, davor stand ein Schild mit den Worten: „Das findet auch der Lindwurm scheiße. Macht euren Job!“