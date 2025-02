Seit einer Woche vermisst: „Yordanka benötigt wichtige Medikamente“

Die 83-jährige Yordanka wird in Wien vermisst.

Die 83-jährige Yordanka wird in Wien vermisst.

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 13:39 / ©Österreich findet euch

Seit einer Woche fehlt von der 83-jährigen Yordanka D. in Wien jede Spur. Die betagte Frau wurde zuletzt am 5. Feber 2025 um 18.45 Uhr in der Czernigassein Wien-Leopoldstadt gesehen. Laut dem Verein „Österreich findet euch“ könnte Yordanka mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Ein Unfall werde befürchtet, heißt es weiter.

„Yordanka benötigt wichtige Medikamente“

Die Zeit drängt. „Yordanka benötigt wichtige Medikamente“, so „Österreich findet euch“. Die 83-Jährige soll Tablette gegen Bluthochdruck und Demenz nehmen. Außerdem hatte sie in der Vergangenheit eine Lungenembolie erlitten. Aufgrund ihres geschwollenen Knies kann Yordanka nur langsam gehen. Der Verein „Österreich findet euch“ bittet um Hilfe bei der Suche nach der 83-Jährigen. Sie spricht ausschließlich Bulgarisch oder Russisch.