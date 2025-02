So reagiert Arnold Schwarzenegger auf Nacktszene von Sohn Patrick

Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick bei der "The White Lotus"-Premiere in Los Angeles.

The White Lotus

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 13:56 / ©Chris Pizzello / AP / picturedesk.com

Die Erfolgsserie „The White Lotus“ geht in die nächste Runde. Zum Cast der dritten Staffel gehört unter anderem auch Schwarzenegger-Sprössling Patrick. Gemeinsam mit seiner Familie feierte er kürzlich bei der Premiere in Los Angeles. Mit dabei war auch Arnold Schwarzenegger, der es sich nicht nehmen ließ, seinen Sohn zu unterstützen.

Schwarzenegger zu Nacktszenen: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“

Auf die freizügigen Szenen seines Sohnes reagiert Arnold Schwarzenegger gelassen. „Ich könnte behaupten, dass ich überrascht bin, dass er eine Nacktszene hat, aber was soll ich sagen – der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, schreibt er auf Instagram. Denn der Hollywoodstar hat bekanntlich selbst schon für die ein oder andere Filmrolle die Hüllen fallen lassen – zum Beispiel im Kultfilm „Terminator“. Auf die Arbeit seines Sohnes ist Schwarzenegger Senior sichtlich stolz: „Ich habe mich so gefreut, eine Pause von den Dreharbeiten zu machen, um @patrickschwarzenegger bei der Premiere von ‚The White Lotus‘ Staffel 3 zu feiern. Was für eine Serie!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 14:12 Uhr aktualisiert