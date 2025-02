Klagenfurter Immobilienfirma schlittert in Konkurs

Symbolfoto

Symbolfoto Am heutigen Mittwoch, 12. Februar 2025, meldete eine Immobilienfirma am Landesgericht Klagenfurt Konkurs an. Klagenfurt AKV berichtet

Am heutigen Mittwoch, 12. Februar 2025, meldete eine Immobilienfirma am Landesgericht Klagenfurt Konkurs an.