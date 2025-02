„Königlicher“ Besuch zum Valentinstag in der Grazer Burg

Besuch zum Valentinstag in der Grazer Burg: Mario Marbler, LH Mario Kunasek, Blumenkönigin Lisa II., LH-Stv. Manuela Khom und Ferdinand Lienhart (v.l.).

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 14:45 / ©Land Steiermark/Andreas Resch

„Wir freuen uns sehr über die ‚blumigen‘ Grüße von unseren heimischen Gärtnern und Floristen, die dafür sorgen, dass die Steiermark – im wahrsten Sinne des Wortes – blüht und gedeiht. Ich wünsche allen Steirerinnen und Steirern, die diesen Brauch leben, einen wunderschönen Valtentinstag!“, dankte Landeshauptmann Mario Kunasek für den Besuch. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manula Khom: „Ich habe mich heute sehr über die blumigen Grüße der steirischen Blumenkönigin Lisa II. und der Arbeitsgemeinschaft für Gärtner und Floristen gefreut. Die Qualität der Blumen unserer Gärtner und Floristen zeigt, welch hervorragende Qualität und professionelle Arbeit sie das ganze Jahr über leisten. Insbesondere zum Valentinstag, aber auch das ganze Jahr über ist daher meine Empfehlung: Kaufen Sie heimische Blumen und unterstützen Sie somit die Arbeit der steirischen Gärtner und Floristen!“

©Land Steiermark/Andreas Resch | Blumenkönigin Lisa II. und LH Mario Kunasek ©Land Steiermark/Andreas Resch

Historisch wird der Brauch, zum „Tag der Liebenden“ am 14. Februar, Blumen mit roten Herzen zu schenken, mit dem Heiligen Valentin in Verbindung gebracht. Der Heilige Valentin lebte als Bischof von Terni (Italien) im zweiten Jahrhundert und wurde an einem 14. Februar hingerichtet, nachdem er heimlich Liebespaaren das Sakrament der Ehe gespendet hatte.