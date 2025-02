Die vielen K: Kickl, Köpfe, Koalitionen und Kurz

Der aus Radenthein stammende FPÖ-Chef hat seinen Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt. Was bedeutet das? 5 Minuten analysiert. Es bedeutet vorrangig, dass in der österreichischen Innenpolitik alles wieder auf Null gestellt wird. Zurück an den Start. Neuwahlen sind fristenbedingt nicht vor Ende Mai möglich und selbst dieser Termin ist eher unwahrscheinlich.

Wie geht es jetzt weiter?

Bundespräsident Van der Bellen hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Er kann die im Amt befindliche Beamtenregierung mit Kanzler Alexander Schallenberg an der Spitze theoretisch bis zum berühmten St. Nimmerleinstag werkeln lassen. Das bedeutet aber nur ein Verwalten der Republik, kein Gestalten. Dazu fehlt dieser Regierung die parlamentarische Mehrheit. Van der Bellen kann aber auch den aus roten Kreisen kommenden Vorschlag nach einer Regierung der besten Köpfe aufgreifen, solche Köpfe finden und wichtige Punkte (Budget, Migration, Gesundheit) außer Streit stellen lassen. So dass man aus dem zuvor erwähnten Verwalten in ein provisorisches Gestalten kommt. Der Parlamentarismus ist ja intakt.

„Doch nicht mit Kickl“

Verlierer gibt es in diesem Chaos wie Sand am Meer. Natürlich Kickl, der seinen Kanzlertraum wohl vergessen kann. Die zweite Reihe in der FPÖ, etwa der Kärntner Gernot Darmann, die sich schon in noblen Ministerbüros und ebenso noblen Dienstautos gesehen hat, zählt auch zu diesen Verlierern. Ebenso verloren hat die ÖVP, die zuerst die Volte von „Nie mit Kickl“ zu „Doch mit Kickl“ erklären musste und muss. Jetzt gibt’s die Rolle rückwärts, zu „Doch nicht mit Kickl“. Das muss man einem Wähler erst einmal verklickern. Vielleicht überraschend ist, dass auch SPÖ-Chef Andreas Babler zu den Verlierern zu zählen. Aus roten Kreisen, vor allem aus Wien, ist zu hören, dass die Personalia Babler das geringste Problem sei, wenn es doch noch um einen Regierungseintritt der SPÖ geht. Oder salopp formuliert: An Babler wird es nicht scheitern, wie immer man das interpretiert. Für den roten Parteichef wird sich schon ein Posten finden, an dem er einer Koalition nicht im Weg steht.

Weiter mit den Verlierern

Der Wirtschaftsflügel der Volkspartei, der zuerst Karl Nehammer absägte um ja mit den Freiheitlichen paktieren zu können und der zuletzt aber aus Sorge vor internationale Reaktionen einen Rückzieher machte. Man kann auch sagen Mut vor der eigenen Courage.

Das Kapitel Kurz

Es gibt aber auch Gewinner und der Name ein möglichen Gewinners beginnt ebenfalls mit dem Buchstaben K. Sein Name: Sebastian Kurz. Aus ÖVP-Kreisen ist zu hören, dass das Kapitel Kurz nicht fertig gelesen ist. Bei einer möglichen Neuwahl versprechen sich ÖVP-Granden von Kurz an der Spitze der Volkspartei doch eine Trendumkehr – ausstehende Justizfragen hin oder her. Das werden spannende Wochen.