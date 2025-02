Bürgerliste WIR Hitzendorfer tritt zur Gemeinderatswahl an

Am 23. März

„Wir stehen für Parteiunabhänigkeit, Transparenz und Bürgernähe. Für und stehen nicht die Eigeninteressen von politisch Verantwortlichen, sondern ausschließlich der Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen nur den Hitzendorferinnen und Hitzendorfern verpflichtet sein,“ freut sich Spitzenkandidat Markus Dirnberger, der gemeinsam mit seinem Team neue Wege in der „Kirschengemeinde“ gehen möchte. „Uns gefällt vieles, doch es gibt auch viele Baustellen, wie fehlende Kindergartenplätze, ein Verkehrschaos zu gewissen Stoßzeiten im Ortszentrum und finanzielle Unsicherheiten. Ebenso müssen wir uns wieder als Wohlfühlgemeinde deklarieren, so Markus Dirnberger, der am 26. Februar sein Team und sein Wahlprogramm beim Buschenschank Mausser präsentiert.

