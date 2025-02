Lignano zieht die Reißleine: Maßnahmen gegen „Tutto-Gas“-Touristen

Die norditalienische Badeortschaft Lignano Sabbiadoro, die bei österreichischen Touristen sehr beliebt ist, plant Maßnahmen, um übermäßige Feiern junger Besucher während des Pfingstwochenendes im Juni zu verhindern. Bürgermeisterin Laura Giorgi sprach mit Touristikern und Berufsverbänden über mögliche Strategien, um Alkoholmissbrauch unter jungen Ausländern, zu vermeiden, wie lokale Medien berichteten.

Intensive Kontrollen und strengere Regeln

Zu den Maßnahmen zählen intensivere Kontrollen, strengere Regeln für den Verkauf und Ausschank von Alkohol, Einschränkungen für Musik in Gastronomiebetrieben sowie die Installation zusätzlicher Toiletten und Müllbehälter. Hotelbetreiber und Vermieter von Ferienwohnungen sollen einbezogen werden, um die Urlauber auf die städtischen Regeln aufmerksam zu machen. Deutschsprachige Polizeikräfte aus Südtirol, Hundestaffeln aus Trient sowie Beamte aus Kärnten sollen auch in diesem Jahr ihre Kollegen vor Ort unterstützen.

Infokampagne für die Österreicher

Die beschlossenen Maßnahmen sollen im Rahmen einer Informationskampagne, die sich an Touristen aus Österreich richtet, kommuniziert werden. Das Ziel ist es, „die Lebensqualität in der Stadt zu steigern und einen nachhaltigeren Tourismus zu fördern“, teilte die Stadtverwaltung von Lignano mit.

20.000 Österreicher zu Pfingsten in Lignano

Im Juni unterzeichneten 1.546 Bürger von Lignano eine Petition des Komitees „Stoppt die Verwahrlosung während der Pfingstfeierlichkeiten“. Diese forderte Maßnahmen, um den unkontrollierten Besucherandrang am Pfingstwochenende in dem friaulischen Badeort zu regulieren. Zu Pfingsten werden mehr als 80.000 Touristen in Lignano erwartet, darunter 20.000 Österreicher, so heißt es seitens der Kleinen Zeitung.