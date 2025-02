LIVETICKER: ÖVP-Statement: „Erleben schwierige politische Zeiten“

KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger zu den aktuellen Entwicklungen: „Dass es an den Posten scheitert, zeigt, was für ein Hahnenkampf hier am Laufen ist.“ Das Scheitern sei symbolisch. In den bisherigen Verhandlungstagen sei es nie um Verbesserungen für die Menschen in Österreich gegangen. „ÖVP-FPÖ-Koalitionen haben schon zweimal bewiesen, dass sie im Dienst der großen Industriellen stehen. Von Pensionskürzungen bis zu Angriffen auf die Sozialhilfe würden Blau und Schwarz liebend gerne das Leben der Menschen in Österreich härter machen.”