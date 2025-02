Einbruchsdiebstahl geklärt: Mann (30) legte Geständnis ab

Ein 30-jähriger Mann gestand, dass er im November 2024 in das Wohnhaus eingebrochen ist.

Veröffentlicht am 12. Februar 2025, 16:16 / ©Fotolia.com

Bisher unbekannte Täter brachen am 25. November gegen 17 Uhr in ein Wohnhaus im Bezirk Klagenfurt ein. Die Täter durchwühlten diverse Schränke im Haus. Durch den Einbruch entstand Sachschaden an einer Eingangstüre.

Anzeige auf freiem Fuß

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein Einbruchsdiebstahl geklärt werden. Als Tatverdächtiger wurde ein 30-jähriger Mann aus Klagenfurt ausgeforscht. Am 11. Februar 2025 wurde der Beschuldigte mit dem Sachverhalt konfrontiert und legte gegenüber den Beamten des Kriminaldienstes aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ein Geständnis ab. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.