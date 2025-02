Steirische Politik reagiert auf Verhandlungs-Aus: „Arroganz der Macht“

Nun ist es fix: Die Koalitionsverhandlungen sind erneut gescheitert. In Sachen Ministerien konnten sich FPÖ und ÖVP nicht einigen. mehr dazu liest du im 5 Minuten Liveticker zu dem Thema.

SPÖ Lercher: „Das ist leider der letzte Akt einer unwürdigen Vorstellung“

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher reagiert auf das Ende der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene zwischen FPÖ und ÖVP: „Das ist leider der letzte Akt einer unwürdigen Vorstellung. Die Bürgerinnen und Bürgern verdienen sich mehr Verantwortungsbewusstsein und eine Bundesregierung, die ihre Lebensrealität verbessert. Wir stehen als Republik vor enormen Herausforderungen und haben wertvolle Zeit durch ergebnislose Verhandlungen verloren. Die Bevölkerung leidet noch immer extrem unter der Teuerung, unser Wirtschafts- und Industriestandort steht massiv unter Druck und unser Gesundheitssystem leistet nicht das, was sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurecht erwarten. Statt dafür Lösung zu erarbeiten hatte man in den letzten Tagen den Eindruck, dass es nur mehr um Macht, Posten und Parteitaktik geht.“

©SPÖ Steiermark Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher reagiert auf das Ende der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene zwischen FPÖ und ÖVP: „Das ist leider der letzte Akt einer unwürdigen Vorstellung.“

Lercher für ein „freies Spiel der Kräfte im Parlament“

Lercher spricht sich gegen weitere Verhandlungen und für ein freies Spiel der Kräfte im Parlament samt Expertenregierung aus: „Auch Herbert Kickl hat jetzt bewiesen, dass er nicht kompromiss- und regierungsfähig ist. Daher sehe ich keine mögliche Option für eine Koalition mehr. Stärken wir lieber die politische Arbeit im Parlament im freien Spiel der Kräfte. Alle Parteien sind jetzt gefordert, gemeinsam im Interesse der Bevölkerung Lösungen für die Probleme zu erarbeiten, abzustimmen und mit breiter Unterstützung auf den Weg zu bringen. Dafür wurden alle 183 Abgeordneten gewählt. Eine Expertenregierung kann dabei unterstützen und die Aufträge des Parlaments abarbeiten. Mir ist klar, dass das keine Dauerlösung ist. So können wir aber endlich den unerträglichen Stillstand beenden und auch das politische Klima in Österreich wieder beruhigen, bis geordnete Neuwahlen möglich sind.“ Diese Linie sei im heutigen Landesparteivorstand der SPÖ Steiermark auch einstimmig beschlossen worden.

KPÖ zum Verhandlungs-Aus: „Arroganz der Macht“

„Beim Kürzen auf dem Rücken der einfachen Leute wären sich FPÖ und ÖVP schnell einig. Kaum ist es um Posten und Ämter gegangen, sind sich die beiden Rechtsparteien in die Haare geraten“, so Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ-Klubobfrau im Landtag Steiermark, über das Scheitern der Regierungsverhandlungen von FPÖ und ÖVP. „Während immer mehr Menschen Probleme haben, die hohen Kosten für Mieten, Heizen und die täglichen Einkäufe zu stemmen, liefern sich FPÖ und ÖVP ein bezeichnendes Schauspiel über die Arroganz der Macht.“

©KPÖ/KK Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ-Klubobfrau im Landtag Steiermark kritisiert das Scheitern der Regierungsverhandlungen von FPÖ und ÖVP.

NEOS: „Was wir erlebt haben, hat bei vielen Menschen Frust, Betroffenheit und Fassungslosigkeit ausgelöst“

„Wie nach den letzten Tagen zu erwarten war, sind FPÖ und ÖVP gescheitert, eine Regierung zu bilden. Was wir erlebt haben, hat bei vielen Menschen Frust, Betroffenheit und Fassungslosigkeit ausgelöst. Einerseits über die gefährlichen Pläne von Herbert Kickl. Andererseits über die Bereitschaft der ÖVP, so lange mit einem möglichen Kanzler Kickl zu verhandeln, der offen gegen Europa, den Rechtsstaat, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand agiert“, heißt es seitens der NEOS in einer Reaktion am Mittwochnachmittag. Man habe in den letzten Tagen mehrfach die Bereitschaft zu neuen Gesprächen erklärt. „Entscheidend für uns ist, dass nun das erarbeitet wird, was die Menschen in den letzten Wochen zu Recht vermisst haben: Konkrete Lösungen zu einer langfristigen Sanierung des Budgets; Pläne, wie wieder Schwung in Arbeit und Wirtschaft gebracht werden und eine Aufholjagd in der Bildung und bessere Integration gelingen können. In den letzten Wochen wurden Schlachten aus der Vergangenheit gefochten, nun ist die Zeit den Kampf um die Zukunft zu beginnen“, heißt es seitens der Partei weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 18:11 Uhr aktualisiert